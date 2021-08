Achtung, fertig, Gymnasium!

Die öffentliche Mittelschule in Schiers prägen eine starke Schulgemeinschaft, engagierte Lehrkräfte und ein spannendes Ausbildungskonzept. Sie bietet ein Kurz- und Langzeitgymnasium, ein Musikgymnasium, eine Fachmittelschule (FMS), den Fachmaturitätslehrgang Pädagogik sowie den Vorkurs für die Zulassung zum Studium an der Pädagogischen Hochschule Graubünden. Ausserdem können Schülerinnen und Schüler die zweisprachige Matura Deutsch/Englisch belegen. Die EMS Schiers bereitet ihre Schülerinnen und Schüler auf ihr Leben, ihre weitere Ausbildung und ihren späteren Beruf vor. Dabei stärkt sie die Persönlichkeit und das Vertrauen ihrer Schülerinnen und Schüler in sich selbst. Damit diese später ihre Ziele verwirklichen.

Spannende Ausbildung mit Raum für eigene Interessen

Die EMS Schiers betreut, fördert und fordert ihre Schülerinnen und Schüler ideal. Und das bereits vor dem Start im Gymnasium. Die Vorbereitungskurse der EMS Schiers machen Teilnehmende fit für die Aufnahmeprüfung in die 1. und 3. Gymnasialklasse und die 1. Klasse der FMS. Für einen gelungenen Start sorgt später das reiche Betreuungsangebot: Klassenlehrperson, aktiver Austausch mit Eltern, Betreuungsteam soia, Lernunterstützung und vieles mehr.

Weiter setzt die EMS Schiers auf eine ganzheitliche und vielseitige Ausbildung:

- Grundlagenfächer legen das Fundament der Ausbildung.

- Sonderwochen, YES-Projekte, Maturaarbeiten und Selbständige Arbeiten bilden Brücken zur Praxis.

- Spielraum für eigene Interessen bietet die Wahl des Schwerpunkt- und Ergänzungsfachs und der Zweitsprache.

- Die zweisprachige Matura Deutsch/Englisch verschafft Schülerinnen und Schülern einen Vorsprung im Studium.

- Mit der Spezialförderung in Sport, Musik oder Bildnerischem Gestalten entfalten Schülerinnen und Schüler ihre Talente.

Fit für die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium oder in die Fachmittelschule

Das Wissen abrufbereit, das Lampenfieber im Griff und Zuversicht im Gepäck: So möchten Schülerinnen und Schüler die Aufnahmeprüfungen ins Gymnasium oder in die FMS antreten. Die EMS Schiers bringt sie mit ihren Vorbereitungskursen auf Kurs. Erfahrene Lehrpersonen unterstützen die Teilnehmenden und helfen ihnen, Aufgaben selbstständig zu lösen. Ausserdem lernen diese die EMS Schiers besser kennen. Sie fühlen sich am Prüfungstag sicherer und können ihre Leistungen abrufen.

Vorbereitungskurse für die Aufnahmeprüfungen 2022

Vorbereitungskurs: Aufnahmeprüfung in die 1. Gymnasialklasse

Fächer: Deutsch, Mathematik, schriftliches und fixierendes Kopfrechnen, mentale Prüfungsvorbereitung

Umfang: 10 Nachmittage, mittwochs 13.10 – 15.20 Uhr

Zeitraum: 27. Oktober 2021 bis 2. Februar 2022

Kurskosten: CHF 270.-

Anmeldeschluss: 22.10.21

Vorbereitungskurs: Einheitsprüfung in die 3. Gymnasialklasse und 1. Klasse der FMS

Fächer: Deutsch, Englisch, Arithmetik, Algebra, Geometrie, mentale Prüfungsvorbereitung

Umfang: 13 Nachmittage, mittwochs 13.10 – 15.20 Uhr

Zeitraum: 3. November 2021 bis 23. Februar 2022

Kurskosten: CHF 360.-

Anmeldeschluss: 29.10.2021

Anmeldungen via Kontaktformular unter www.ems-schiers.ch/vorbereitungskurs

Infoanlässe der EMS Schiers

An den Infoanlässen der EMS Schiers erfahren Sie mehr über die Prüfungen ins 1. und 3. Gymnasium und die 1. Klasse der FMS. Ausserdem lernen Sie die EMS Schiers, ihr Ausbildungskonzept und die Menschen dahinter kennen.

Donnerstag, 16. September 2021, 19.15-20.15 Uhr, Mensa der EMS Schiers

Informationen zur Aufnahmeprüfung 1. Gymnasialklasse

Dienstag, 21. September 2021, 19.15-20.15 Uhr, Schulhaus Klosters-Platz

Informationen zur Aufnahmeprüfung 1. Gymnasialklasse und zur Einheitsprüfung 3. Gymnasialklasse / 1. FMS

Donnerstag, 23. September 2021, 18.30-19.15 Uhr, Schulzimmer W45 der EMS Schiers

Informationen zum Musikgymnasium

Donnerstag, 23. September 2021, 19.15-20.15 Uhr, Aula der EMS Schiers

Informationen zur Einheitsprüfung 3. Gymnasialklasse / 1. Klasse FMS

Tage der offenen Tür:

Richtige EMS-Luft schnuppern interessierte Schülerinnen und Schüler am Tag der offenen Tür (Anmeldung unter prorektorat@ems-schiers.ch)

Dienstag, 21.09.21 Tag der offenen Tür für die 1. Gymnasialklasse

Mittwoch, 22. 09.21 Tag der offenen Tür für die 1. Gymnasialklasse

Mittwoch, 29.09.21 Tag der offenen Tür für die 3. Gymnasialklasse und die 1. Klasse der FMS