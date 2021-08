Flimser Mint-Stiftung gibt den Startschuss

Anfang August haben sie zum ersten Mal ihrem künftigen Zweck gedient: die neuen Schulungsräumlichkeiten der im April 2020 gegründeten Franz-Attenhofer-Stiftung im Betriebsgebäude von Flims Electric. Mit den mehrtägigen «Krypto Days» zu den Themen Geheimschriften, Programmieren und Robotics hat die Stiftung ihr Bildungsangebot im sogenannten Mint-Bereich lanciert, also in den den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Unter dem Titel «Gate2Science» folgen diesen Herbst weitere Kurse für Kinder und Jugendliche in den Bereichen Wassernutzung, Astronomie und Optik.