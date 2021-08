Endlich Sommer

«Wenn du den Sonnenschein siehst, musst du sofort raus aus dem Haus. Sonst regnet es.» Dieses neue Sprichwort habe ich in letzter Zeit von verschiedenen Leuten gehört. Der Sommer hat bis zur vergangenen Woche eigentlich nicht stattgefunden. Statt Sonne gab es Regen. Statt Hitze gab es Hagel. Die Hoffnung auf einen schönen Sommer ist aber nicht gestorben. Und tatsächlich gab es diese Woche eine deutliche Verbesserung. Ich habe mich darum an das neue Glarner Sprichwort gehalten und bin nach draussen gegangen. Entstanden ist dabei diese Bildreportage: Sie zeigt, wie man mitten in Glarus den Sommer doch noch geniessen kann.