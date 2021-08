Die Heidihütte in St. Moritz ist eingeweiht

Am Donnerstag ist die Heidihütte auf Salastrains in St. Moritz von Hans Peter Danuser, dem ehemaligen Kurdirektor von St. Moritz, und von Adrian Ehrbar, dem Direktor von St. Moritz Tourismus, eingeweiht worden. Die Hütte musste zuvor aufgrund ihres Alters renoviert werden, wie St. Moritz Tourismus in einer Medienmitteilung mitteilt.