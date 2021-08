Der Bündner Wald braucht Nachwuchs

In Fünfjahresschritten will der Kanton bis 2035 den Waldzustand verbessern. In einem ersten Schritt sollen klimaresistente Laubbaumarten verjüngt werden, wie der Kanton schreibt. In einem zweiten Schritt soll auch die Weisstanne aufwachsen können. In einem dritten Schritt, spätestens im Jahr 2035, sollen alle vorkommenden Baumarten nicht mehr durch das Wild beeinflusst werden, wie aus der Medienmitteilung zu entnehmen ist. Dazu müssen Jägerinnen und Jäger wie auch die Forstwirtschaft weitere Massnahmen umsetzen, welche die Störung des Lebensraums reduzieren.