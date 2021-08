Armee übt im Bündner Luftraum

Aus Rücksicht auf die Bevölkerung sind die Flüge über ein grosses Gebiet verteilt, heisst es seitens der Schweizer Luftwaffe. Am Montag und Freitag werden die Flüge voraussichtlich im Raum Surselva, Prättigau, Schanfigg, Domleschg, Flüela, Albula und Julier durchgeführt. Am Dienstag und Donnerstag werde mehrheitlich über das Ober- und Unterengadin und Puschlav geflogen (Piz Bernina, Maloja, Castasegna, Hinterrhein, Tiefencastel, Davos, Piz Buin, Samnaun, Zernez). Die genauen Flugrouten und Flugzeiten können wetterbedingt variieren, teilt die Schweizer Luftwaffe am Freitag mit.