Der sprichwörtliche Elefant

«Er benahm sich wie ein Elefant im Porzellanladen!» Sofort ist klar, was damit gemeint ist. Jemand verhielt sich in einer heiklen Situation extrem ungeschickt. Meist ist damit aber keine physische Ungeschicktheit, wie zum Beispiel das Fallenlassen eines Glases gemeint. Vielmehr deutet die Wendung auf fehlende zwischenmenschliche Empathie oder unabsichtlich unangebrachtes Verhalten in einem emotionalen Moment hin.