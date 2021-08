Packt die Badehose ein: Der Sommer ist zurück

Auch in anderen Regionen im Kanton ist gemäss dem Meteorologen der Sommer eingekehrt. In Ilanz sind am Donnerstag 30 Grad Celsius zu erwarten, gegen Ende der Woche noch 28 Grad, und in St. Moritz sowie der Val Müstair sind angenehme 22 Grad zu erwarten. Besonders die Berge laden diese Tage zu einer Wanderung ein, so Perret. Die Nullgradgrenze steige auf bis zu 4500 Meter über Meer. Diese Hitze sei jedoch mit Vorsicht zu geniessen. Auch wenn die Sonneneinstrahlung mittlerweile schwächer ist als noch Anfang Sommer, sei ein guter Sonnenschutz auch jetzt unverzichtbar. Anstatt Regenjacke und Regenschirm empfiehlt es sich nun also, Sonnencreme und Sonnenhut immer griffbereit zu haben.