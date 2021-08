Crotti in Bondo als Brauerei umnutzen

Die Crotti sowie deren direkte Umgebung werden den verschiedenen Schritten für die Bierherstellung zugeschrieben. So sieht Buschauers Konzept den Anbau von Hopfen auf einer brachliegenden Fläche vor. Das vorbeifliessende Quellwasser wird im ersten Crotto gefasst. Zwei Crottis würden zu einer Mälzerei umgebaut, von wo das dort gewonnene Malz mittels Schiene in den nächsten Crotto zum Schroten transportiert würde. Vier weitere Crotti sind für den Brauprozess vorgesehen. Auch an Lösungen für die Lagerung, die Bewirtung sowie die Braumeisterwohnung wurde in diesem Konzept gedacht.