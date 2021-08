Am Mittwoch startet die Pilzsaison so richtig

Der Regen in den letzten Wochen sei für viele Pilze im Kanton zu viel gewesen, sagt Egmont Heisch, Pilzkontrolleur in der Region Surselva im Interview mit Seraina Zinsli vom Radio Südostschweiz. Pilze mögen Nässe und Wärme. Letzteres habe in den letzten Wochen gefehlt. Die Pilze seien durch die Nässe fast nicht zu gebrauchen. Heisch ist wegen des guten Wetterberichts aber zuversichtlich für die nächsten Tage. Die Saison kann am Mittwoch starten.