Coronaimpfung ohne Anmeldung

Der Kanton Glarus bieten nun Walki-in-Impfungen an. Impfwillige Personen ab 12 Jahren können sich am Dienstag, 17. August, den ganzen Tag und am Mittwoch, 25. August, nachmittags ohne Anmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Walk-in-Impfungen finden im Impfzentrum im Gesellschaftshaus Ennenda statt. Für die Impfung von unter 16-Jährigen brauche es eine Einverständniserklärung des zu impfenden Jugendlichen oder eines Erziehungsberechtigten, teilt der Kanton Glarus mit.



Die persönlichen Daten werden vor Ort anhand der Krankenversicherungskarte und einer Identitätskarte oder eines Reisepasses erfasst. Anschliessend an die erste Impfung wird ein Termin für die zweite vereinbart. (hai)