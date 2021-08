Publikumspreis Prix Montagne 2021!

Du kennst uns vielleicht von einem Jahrmarkt oder einer Messe. Seit der Gründung des Alphüsli im Jahr 2005 bringen wir unermüdlich Bündner Spezialitäten mit unseren markant gelben Ständen bis in alle Ecken und Winkel der Schweiz. Für das Jahr 2021 sind wir von der Schweizer Berghilfe für den Prix Montagne 2021 nominiert. Dabei geht es unter anderem darum, Unternehmen, welche Wertschöpfung in Bergregionen bringen, auszuzeichnen. Nebst dem von der Jury verliehenen Preis wird auch ein Publikumspreis verliehen. Wähle deinen Favoriten bis zum 19. August unter diesem Link: www.prixmontagne.ch/publikumspreis. Wie jeder Nominierte freuen wir uns natürlich über jede Stimme und verkaufen weiter fleissig unser Gebäck, Käse und Trockenfleisch an den Ständen oder via Onlineshop (www.alphuesli.swiss).