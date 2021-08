Es kann wieder losgehen – aber jetzt auf Surmiran

Das Stimmvolk der romanischen Gemeinden in Surmeir hat letztes Jahr entschieden, jetzt wird es Schritt für Schritt Realität: Die Volksschulen in Albula/Alvra, Lantsch/Lenz und Surses wenden sich von Rumantsch Grischun ab und kehren zurück zum Idiom. Der Prozess verläuft klassenweise, den Anfang machen mit Beginn des neuen Schuljahrs am 16. August die Erstklässlerinnen und Erstklässler, sie werden als Premiere wieder in Surmiran alphabetisiert und benötigen in den folgenden Jahren bei jedem Klassenaufstieg das passende neue Unterrichtsmaterial.