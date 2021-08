Auf Arosas Badegäste kommen eisige Zeiten zu

In den vergangenen Monaten haben sich Knittel und sein Team mit dem Konzept der Eisbadi an die verschiedensten Menschen und Organisationen gewendet – unter anderem an die Gemeinde selbst, an Arosa Tourismus, an den ansässigen Handels- und Gewerbeverband und an die Hotellerie. «Die Idee ist, dass das Angebot für alle funktioniert und alle mitbestimmen können.» Erste Unterstützung erhalte die Eisbadi von dem Hotellerieverband, welcher die Attraktion an seine Mitglieder weiterempfehle. Auch Arosa Tourismus finde die Idee toll und unterstütze das Vorhaben, sagt Knittel. Zudem hat der Verein die Bürgergemeinde Chur auf seiner Seite, welcher der See gehört. «Wir haben von der Bürgergemeinde eine schriftliche Bewilligung erhalten, welche es uns erlaubt, den See für das Eisbaden zu nutzen.»