Malans ist bereit für die Nachteulen

Nach einer ohnehin verregneten Woche ergiesst sich am Donnerstagvormittag ein weiterer Regenschauer über der Bündner Herrschaft. Gummistiefel und Wanderschuhe versinken im aufgeweichten Boden des Festivalgeländes. Trotzdem eilen die Helferinnen und Helfer fleissig zwischen Autos, Bühne und Festzelten hin und her. Sie tragen Tische, verlegen Kabel und Wasserleitungen, richten die Bars ein, hängen Schilder auf und befestigen bunte Lampen und Lichterketten an den tief hängenden Ästen. Im strömenden Regen sieht der Platz zwar noch etwas trostlos aus.