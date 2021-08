Aita Pult: «Im Herzen bin ich immer ein Stadtmensch gewesen»

In der «Scuntrada», einem kleinen Café an der Hauptstrasse von Ftan, sitzt Aita Pult, trinkt aus einer grossen dänischen Tasse einen Cappuccino und erzählt von ihrem neuen Leben in New York. «Ich war immer eine urbane Person, deswegen ist New York für mich eine Traumstadt», sagt sie. Pult ist in einem 500-Seelen-Dorf mit gerade Mal zwei gleichaltrigen Mitschülern aufgewachsen, ihre Söhne leben in einer Weltmetropole in der Nähe des berühmten Central Park.