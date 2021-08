Ruhestand nach 50 Jahren am Herd

Nach der Lehre und einigen Saisons in Arosa, Davos, Zürich, Luzern und Engelberg führte der Weg des gebürtigen Luzerners ins 5-Sterne-Resort Bürgenstock, welchem er 32 Jahre lang treu blieb. Als Küchenchef im Restaurant «Le Club» wurde Amrein mit 17 Gault-Millau-Punkten und einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Nebst seiner Tätigkeit als Spitzenkoch sowie Prüfungsexperte, Kursleiter und Fachlehrer, schrieb Amrein verschiedene Kochbücher und wurde schweizweit bekannt als TV-Koch im «Coop Mittwoch-Studio», wo er 1993 seinen Einstand feierte. In seiner langen Laufbahn konnte Amrein immer wieder an verschiedensten Anlässen und für bekannte Persönlichkeiten sein Kochtalent unter Beweis stellen. Sei dies in der Verantwortung für die «Players Lounge» am ATP-Turnier «Kremlin Cup» in Moskau, oder aber – zusammen mit seiner Frau Corina – als Geschäftsführer des Relais & Châteaux Hotels Walserhof in Klosters, welches auch die englische Königsfamilie zu seinen Gästen zählen durfte. Und nicht zu vergessen natürlich die Einsätze während des WEF in Davos, wo er in seiner Zeit als Küchenchef in «Amrein's Seehofstübli» und danach im «Glow» berühmte Gäste kulinarisch verwöhnte.