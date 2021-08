Die Kaffeeprüfer waren unterwegs

Auf der Suche nach möglichen Täuschungen haben Lebensmittelkontrolleure im April Daten – in Graubünden elf und in Glarus drei – aus Röstkaffees aus heimischer Produktion erhoben, heisst es in einer Mitteilung des Kantons Graubünden. Nebst 16-O-Methylcafestol, eine Substanz, die in der teureren Kaffeesorte Arabica nicht nachweisbar ist, wurde auch der Anteil verkohlter Bohnen, der wasserlösliche Extrakt, der Wassergehalt und der Gehalt an Ochratoxin A, einem auf Kaffeebohnen vorkommenden Schimmelpilzgift, überprüft. Nicht zuletzt wurde auch die Lebensmittelkennzeichnung der Röstkaffees begutachtet, wie es weiter heisst.