Der dienstälteste Parkleiter Graubündens geht neue Wege

Zuerst der heftige Abstimmungskampf um die Parc-Ela-Mitgliedschaft in der Gemeinde Surses, dann die mehrfachen plötzlichen Personalabgänge im Parkteam: Im vergangenen Februar und März hatte Naturpark-Geschäftsführer Dieter Müller nicht nur Positives um die Ohren. Sowohl vor dem Sursetter Urnengang als auch wegen des personellen Aderlasses sah sich Müller an Podiumsanlässen und in den Medien mit Kritik an seiner Person konfrontiert. Am Dienstag hat der Parkverein nun bekannt gegeben, dass der Geschäftsführer seine Aufgabe per Ende Oktober dieses Jahres abgeben wird.