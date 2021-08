So steht es um die Bündner Lehrlinge

Wie sich die Lage bezüglich der Brückenangebote und der Lehrverhältnisse in Zukunft weiterentwickelt, kann der Fachmann nicht explizit voraussagen. Was sich tendenziell ein wenig verändere, sei das Angebot an Lehrstellen, erklärt er. «Ende Juli waren etwa 80 Lehrstellen mehr ausgeschrieben, als zur gleichen Zeit vor einem Jahr», sagt Järmann und fügt an: «Allgemein gesehen, hat sich die Lage rund um die Lehrverhältnisse in den vergangenen Jahren in Graubünden aber immer etwa gleich entwickelt.» (paa)