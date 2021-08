In Glarus entsteht aus dem Trinkwasser bald Strom

Die Wasseranlagen Auli in Riedern sind ein aktuelles Sanierungsprojekt der Technischen Betriebe Glarus. Die Brunnenstuben und die Leitungen von den Quellfassungen Löntschbord und Faulenkopf sind seit vielen Jahrzehnten in Betrieb. «Sie sind auf den neuesten Stand hinsichtlich Technik und Hygiene zu bringen, um die Nutzung des Trinkwassers langfristig zu sichern», schreibt der gemeindeeigene Energie- und Wasserversorger in einer Mitteilung.