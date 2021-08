Die Schweiz, ein Zug

von Hans Speck

Bruno Gallati, Gemeinderats-Vizepräsident von Glarus Nord, durfte in seiner bekannt launigen Art am Geburtstag der Eidgenossenschaft eine stattliche Anzahl Mitbürgerinnen und Mitbürger begrüssen. Und zwar im eigens für diesen Anlass errichteten Festzelt im Garten des Freulerpalastes in Näfels.