Das Wiggis-Feuer ist kein Zuckerschleck

von Hans Speck

Eigentlich wäre es zum 21. Mal gewesen, dass eine Gruppe des TV Netstal nach einem mühsamen und beschwerlichen Aufstieg auf der Wiggisnase am 1.-August-Abend kurz nach 22 Uhr ein Höhenfeuer und Feuerwerk entzündet. Ein einziges Mal in all den Jahren musste das 1. Augustfeuer auf dem Wiggis aber schon im Vorfeld abgesagt werden. Wegen grosser Dürre und Trockenheit galt in der gesamten Schweiz ein totales Feuerverbot.