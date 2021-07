Mit dem Velo dem Inn entlang

Auswirkungen des Klimawandels und der Verlust der Artenvielfalt würden nicht an den Grenzen Halt machen, schreibt das Bundesamt weiter. Deshalb sei eine enge Zusammenarbeit der Anrainerstaaten beim Schutz von Alpenflüssen sinnvoll. Und so fahren die Kinder und Jugendlichen aus Samedan drei Tage bis San Niclà im Unterengadin, wo sie von der nächsten Velogruppe aus dem Tirol abgelöst werden. Das erfolgt symbolisch mit der Übergabe eines Staffelstabs, wie es weiter heisst. Die dritte Etappe führt eine bayerische Gruppe von Altötting nach Passau. Das Projekt am Inn soll nächstes Jahr auf weitere Alpenflüsse in allen Alpenländern ausgeweitet werden. (so)