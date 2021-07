In Vella entsteht eine Kindertagesstätte 

Immer mehr junge Familien lassen sich in der Val Lumnezia nieder, wie der Verein Cumbiniala in einer Medienmitteilung schreibt. Deshalb wäre das Bedürfnis, eine Kindertagesstätte in der Region zu haben, deutlich gewachsen. Mit dem Ziel des Vereins, erweiterte Angebote für alle Generationen im Tal zu schaffen, eröffnet am 2. August die Kita «Cumbiniala peraffons».