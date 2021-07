Mit Specht Hilarius durch den Wald

Als Musiker kennt man ihn bereits seit einiger Zeit, 2018 hat Benedikt Alig alias Fudl sein Debutalbum als Singer/Songwriter auf den Markt gebracht. Seit Dezember 2020 führt er mittlerweile sein eigenes Grafik- und Kreativstudio in Obersaxen. Und als Kreativer hat er nun gemeinsam mit der Surselva Tourismus AG die neuste Freizeitattraktion für seine Heimatregion realisiert: einen Hörspielweg, der über 15 Stationen und 3,3 Kilometer durch die Waldlandschaft bei Surcuolm führt. Fudl – Alig hat seinen Spitznamen aus der Kindheit zum Markenzeichen gemacht – hat dafür mehr als 30 Figuren erfunden, aus Holz geschnitzt, bemalt und in der Natur platziert. Ausserdem hat er alle Hörspielgeschichten geschrieben und vertont. «Er ist ein grosser Gewinn für unsere Gemeinde und sprüht nur so vor Ideen», meint Antonia Tschuor, Leiterin der Tourismus-Infostelle Obersaxen Mundaun.