Ein neues Zuhause für Kinder ohne Zuhause

So schreibt die SGH auf ihrer Webseite: «In unserem Umfeld gibt es viele Kinder und Jugendliche, welche in schwierigen und belastenden Familienverhältnissen leben. Die Gründe dafür sind vielfältig. Für sie ist es wichtig, in einer behütenden und wohlwollenden Umgebung zu leben und in ihrer Entwicklung gefördert zu werden, sei dies über längere oder kürzere Zeit. Um dies zu ermöglichen, gibt es Pflegefamilien, die einen Betreuungsplatz in ihrer Familie anbieten. Sind Sie daran interessiert, ihre Familie zu öffnen und möchten dadurch einen gesellschaftlichen Beitrag leisten? Dann lernen wir Sie gerne kennen.»