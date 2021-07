Graubünden bleibt verschont: Föhn verhindert grosse Gewitter

Es wird dieses Wochenende in der Schweiz wieder Hagel und Sturmböen geben. Dies bestätigt Roger Perret von Meteonews. «Am Samstagnachmittag zieht eine Gewitterstörung über die Nord- und Südschweiz», sagt der Meteorologe im Interview mit Radio Südostschweiz. Potenzial für Unwetter sei da. Jedoch könne man nicht voraussagen, wann und wo die heftigsten Schauer und Gewitter niedergehen werden. Gemäss Perret sollten die Regionen Nord- und Mittelbünden sowie der Kanton Wallis deutlich weniger von den Unwettern betroffen sein als die restliche Schweiz. Die Pegel der grossen Flüsse und Seen würden zudem nicht stark ansteigen. Lokal könne es jedoch zum Beispiel Überschwemmungen von Bächen geben. Der Höhepunkt der Niederschläge ist am Samstagabend und in der Nacht auf den Sonntag zu erwarten. «In Graubünden wirkt der Föhn mit.» Dieser verhindert gemäss Perret heftige Gewitter. Ab Sonntag werde das Wetter aufgrund der Südwestlage wechselhaft. «Mit einem kleinen Niederschlag oder Gewitter muss man rechnen», sagt der Wetterexperte. Im vergangenen Jahr gab es in der Schweiz lang anhaltende Hochs und Trockenperioden. «Dieses Jahr ist wieder einmal alles anders», sagt Perret. Das unbeständige Wetter werde bis im August anhalten. Temperaturen über 30 Grad werden im September die Ausnahme sein.