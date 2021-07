Im Herbst ist wieder Chäsmärt angesagt

Zwischen der Sandgasse und der Säge in Elm präsentieren am Sonntag, 3. Oktober, Älplerinnen und Älpler ihre Käselaibe und andere Alpprodukte, welche den Sommer durch in den Glarner Bergen entstanden sind. Dies teilt die Gäste-Info Elm mit. Der Chäsmärt beginnt um 8 Uhr mit einem «Älplerzmorgä». Anschliessend werden ab 9 Uhr die Marktstände für die Degustation und den Verkauf eröffnet, wie es weiter heisst. Um 13.45 Uhr würden dann die Hauptpreise des Glarner Käsepasses von Agrotourismus Glarnerland gezogen. Als Höhepunkt und Abschluss treffen die Kühe von Steinibach im Dorf ein, um ihren Blumenschmuck zu präsentieren. (so)