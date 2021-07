Kunstprojekt muss wegen brütenden Turmfalken verschoben werden

Eine gewisse Ironie wohnt der Tatsache bei, dass ausgerechnet eine Kunstinstallation, die sich der Wahrnehmung der Zeit widmet, nun verschoben werden muss. Für das Künstlerduo «GÆG» (Thomas Huber und Wolfgang Aichner) ist es jedoch selbstverständlich, ihr Projekt «Und Endlich» auf Mitte August zu verschieben, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Es gibt nämlich einen guten Grund dafür: In einer Felsnische am Felsentor, welches die Installation einst beherbergen wird, nisten zurzeit Turmfalken. Neu wird die Installation deshalb vom 19. August bis am 24. September zu sehen sein, wie es weiter heisst.