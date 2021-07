Frauen lassen auf der Rütliwiese 50 Jahre Demokratie hochleben

Seit dem Jahr 1949 organisiert die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG) die jährliche Bundesfeier auf dem Rütli. Geprägt wird diese von einem kulturellen Programm, das typische Schweizer Traditionen vermittelt. Doch in diesem Jahr ist alles ein wenig anders. Die 73. Bundesfeier wird zum Frauenrütli 2021. Auf der geschichtsträchtigen Wiese soll das 50-Jahr-Jubiläum des Frauenstimm- und Wahlrechts in der Schweiz gefeiert werden. 2000 Teilnehmerinnen wollte die SGG auf dem Gelände am Urnersee zusammenbringen.