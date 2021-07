Lang lebe das Kino

«Der König ist tot, lang lebe der König.» Dies rief der Herold jeweils aus, wenn der französische König starb und der neue Monarch die Macht übernahm. Nun gibt es welche, die in ähnlicher Weise schon seit Jahren monieren: «Das Kino ist tot.» Gerade die langen Schliessungen aufgrund der Pandemie scheinen dieser These recht zu geben. Dazu kommen die gestiegenen Streamingzahlen bei Anbietern wie Netflix und Co.