Diese Markennamen haben es in sich

Das Problem war nur, dass die Piloten zunehmend mit Kopfschmerzen und Übelkeit als Folgen der Lichteinwirkung litten. Also beauftragte der Generalleutnant John MacCready die Firma Bausch und Lomb mit der Entwicklung einer Fliegerbrille. Das erste Brillenmodell mit dem Namen «Anti-Glare» wurde 1936 verkauft. So weit so gut. Da jedoch der Name «Anti-Glare» als zu allgemein galt, entschied man sich für den Markennamen «Ray-Ban». Der Clou dahinter: Ray steht für Strahl und Ban für Sperre. Der Name hebt seitdem also hervor, dass diese Brillen die Lichteinwirkung blockieren und vor Sonnenstrahlen schützen.