Bündner Kinos im Aufwind

Stockdunkel ist es im Saal. Nur ein kleiner Hase flitzt über die Leinwand. Im Saal 2 des Kinos Hideaway im Einkaufszentrum Stenna in Flims läuft an diesem Nachmittag der Film «Peter Hase 2». Die Besucherinnen und Besucher verfolgen gebannt das Schauspiel der Tierbande auf der Projektion. Ein Hase hüpft in eine Kiste voller Kopfsalate. Die Kinder lachen, die Erwachsenen auch. Die hinteren zwei Reihen sind mit Coronaabstand zwischen den Gruppen vollständig besetzt. Die vorderen zwei sind leer.