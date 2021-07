Pizol erleben!

Events, Gastronomie und Partnerangebote

Um das Programm für alle Gäste noch attraktiver zu gestalten, finden regelmässig verschiedene Kurse, Workshops, Veranstaltungen oder gastronomische Highlights am Pizol statt. Von Yoga- und Trailrunning-Workshops, über Alpmärkte bis hin zur Pilzexkursion bietet sich praktisch zu jeder Jahreszeit eine passende Aktivität. Für Kinder gibt es zudem den Märlizauber oder auch eine Projektwoche in der Naturwerkstatt.

Neben all den vielen Möglichkeiten, dürfen auch gastronomische Begleitungen nicht fehlen. Mit einer Vielzahl an Gastro- und Hotelbetrieben winken nicht nur kulinarische Köstlichkeiten sondern auch zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten am Berg. Von urchig, nostalgisch bis modern ist alles vertreten. Der Besuch auf einer Alp, auf dem Hochplateau (legendärer «Valaishund-Kaffi») oder in einem anderen Gastronomiebetrieb lohnt sich in jedem Fall. Ob Übernachtung oder Verpflegung mit Frühstück, Mittag- oder Abendessen – Gäste fühlen sich jederzeit rundum wohl und sind bestens aufgehoben.

Der Pizol ist wahrhaftig ein Erlebnisberg. Der mit 2'844 m ü. M. tronende Pizolgipfel ist der höchste Punkt und zugleich Namensgeber des Berggebiets. Hoch über dem Heidiland gilt der Pizol mit seiner Schönheit und Vielfalt als wichtiges Naherholungsgebiet und bietet Gästen aus der Region, aber auch solchen, die von etwas weiter anreisen, stehts ein überaus abwechslungsreiches Programm.

Weitere Infos unter: www.pizol.com