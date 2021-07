Metallbau Perazzelli AG: Sparen Sie Zeit und Geld mit der pflegeleichten Alternative zu Holzgeländern!

Unsere Aluminiumgeländer in Holzoptik sind in über 20 Ausführungen und 200 Farben erhältlich. Auch Spezialanfertigungen sind kein Problem!

Ohne regelmässige Behandlung verwittert Holz langsam und kann sogar Sicherheitsmängel aufweisen. Wer Holzgeländer zu Hause hat, weiss wovon wir sprechen. Die Geländer müssen ständig nachgebessert werden. Dies ist mühsam und kostspielig. Deshalb gibt es die perfekte Alternative dazu!

Nie wieder streichen – und trotzdem auf Holzoptik nicht verzichten!

Die täuschend echten Holzimitationen sind in 20 verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind nahezu grenzenlos. Deshalb sind sie nicht nur in Holzoptik, sondern in über 200 RAL-Farben erhältlich!

Ihre Vorteile

Echte Optik: Verschiedene Strukturen, Farben und Formen ermöglichen eine echte Holzoptik.

Kein Wartungs- und Pflegeaufwand: Aluminiumgeländer benötigen keine Wartung und sind damit pflegeleicht.

Wetter- und Witterungsbeständig: Material und Farbe sind Wetter- und Witterungsbeständig, auch gegen UV Strahlung.

Grosse Auswahl an Modellen: In 20 Ausführungen und über 200 Farben erhältlich. Erfüllen Sie sich Ihre individuellen Gestaltungswünsche.

20 Jahre Garantie: Wir gewähren 20 Jahre Garantie auf Aluminiumprofile und 5 Jahre Garantie auf Pulverbeschichtungen.

Verarbeitet in der Schweiz: Die Balkongeländer werden direkt an unserem Unternehmensstandort in Landquart gefertigt.

Im Video erklärt Christoph Rhyner, weshalb sich ein Umbau oder eine Sanierung von bestehenden Holzgeländer in Aluminium-Geländer mit Holzoptik lohnt.