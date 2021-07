Historischer Säumertross erobert die Via Valtellina zurück

Die instabile Wetterlage macht an diesem Samstag wenig Lust auf grosse Sprünge. Für die Einheimischen und Gäste in Klosters kommt da die Ankunft der Säumerinnen und Säumer scheinbar gerade recht. Am frühen Nachmittag werden auf dem Parkplatz bei der alten Eisbahn die ersten Pferde, Esel und Maultiere ausgeladen. Das Areal füllt sich mit immer mehr Schaulustigen, die den Auftakt zur dritten Erlebnis-Säumerwanderung auf der Via Valtellina miterleben wollen.