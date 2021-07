Wanderführer am Ohr 

Als weltweit erste und bisher einzige Tourismusdestination bietet Graubünden seinen Gästen einen akustischen Wanderführer an. Als Zusatzfunktion auf der Routenplaner-App Outdooractive erzählt der Audioguide Hintergrundinformationen zu einem bestimmten Ort: Was geschah 1951 in St. Antönien? Wie entstand die Moorlandschaft Stazerwald? Wie kam das Rothorn zu seinem Namen? Diese Fragen beantwortet der sogenannte Outdooractive Audioguide.