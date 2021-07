Unterengadiner Gesundheitszentrum legt Pflegegruppe in Scuol still

Grund dafür sei einerseits die grosse Zurückhaltung bezüglich Neueintritten in Langzeitpflegeeinrichtungen, welche die Verantwortlichen des CSEB als eine indirekte Auswirkung der Coronapandemie sehen. Folglich sei die Bettbelegung tief, was wiederum zu einer überdurchschnittlichen und zunehmend grossen finanziellen Belastung führe, heisst es weiter. Anderseits zwinge der immer grössere Mangel an Fachpersonen, die Pflegegruppe stillzulegen.