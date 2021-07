Von A wie Ahle bis Z wie Zange

Die Axt im Hause erspart bekanntlich den Zimmermann. Wer sich neben der Axt auch mit anderen Werkzeugen eindecken möchte, ist bei der Brocki Grischun in Chur an der richtigen Adresse. Beim Brockenhaus an der Pulvermühlestrasse findet derzeit nämlich ein grosser Werkzeugmarkt statt. Angeboten werden mehrere Hundert Schraubenzieher, Hammer, Bohrer – und was sonst noch in den Werkzeugkasten gehört. «Wir haben alles, was das Handwerkerherz begehrt», verspricht Adrian Ciardo, CEO des Vereins Brocki Grischun. Gezählt hat er die Werkzeuge nicht, ist sich aber sicher: «Es hat für jeden etwas.»