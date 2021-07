Gesundheitspersonal muss sich gegen Vorwürfe wehren

Am 20. März 2020, es war ein Freitag um 12.30 Uhr, klatschte die Schweizer Bevölkerung eine Minute lang Beifall für das Gesundheitspersonal. Niemand hatte sich in der Pandemie mehr verausgabt als sie: Pflegerinnen und Pfleger auf Intensivstationen sowie in Alters- und Pflegeheimen arbeiteten bis zur Erschöpfung. Den Applaus hatten sie mehr als verdient.