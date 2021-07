Sanierung des Munt-la-Schera-Tunnels geht in die zweite Etappe

Die Engadiner Kraftwerke AG (EKW) investiert knapp 17 Millionen Franken in die Sanierung des Tunnels Munt La Schera, der die beiden Tourismusregionen Unterengadin und Livigno miteinander verbindet. Die erste Sanierungsetappe sei im vergangenen Jahr erfolgreich abgeschlossen worden, wie es in der Mitteilung der EKW heisst. Demnach hat das Unternehmen nun mit der zweiten Etappe begonnen. In deren Rahmen wird das Tunnelgewölbe saniert, um die Steinschlaggefahr und die Eisbildung zu reduzieren. Der Fels wird dazu mit Spritzbeton gesichert.