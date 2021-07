Mountainbike-Boom führt zu viermal mehr tödlichen Unfällen

Acht Personen sind im vergangenen Jahr beim Mountainbiken tödlich verunfallt. Das sind viermal mehr als im Vorjahr. Mehr als 10'600 Bikerinnen und Biker verletzen sich zudem jedes Jahr auf Schweizer Trails – viele davon in Graubünden, wie Simon Gredig, Geschäftsführer von Pro Velo Graubünden gegenüber Radio Südostschweiz sagt. «Bei den Bikeparks in Lenzerheide oder Flims war die Rega teilweise mehrmals täglich unterwegs. Zum Glück nicht immer wegen Schwerverletzten, aber wir sind hier in Graubünden als grosse Mountainbike-Destination voll im Brennpunkt.»