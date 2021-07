Die Influencerin im Luxushotel

Wenn Sara Leutenegger Zeit in ihrem Schweizer Lieblingshotel verbringt, dann bekommen das 133’000 Leute mit. Denn die 27-Jährige ist eine Person des öffentlichen Lebens. So heisst es in ihrem Instagram-Konto, das eben diese «133k Abonnenten» aufweist. Damit gehört sie noch nicht zur absoluten Topliga der Influencer, die Anhängerzahlen in den Millionen aufweisen, aber für die Schweiz ist das schon ganz beachtlich. Auf jeden Fall ermöglichte es ihr, ein Geschäft darauf aufzubauen.