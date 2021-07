Das lange Warten auf das Wasser

Stille Wasser sind tief, sagt man. Das stimmt vielleicht für Jürg Jenny, Vize-Kommandant der Feuerwehr Glarus, aber ganz sicher nicht für die Linth. Die ist nämlich im Moment zwar tief, aber ganz sicher nicht still. Sie dröhnt und rauscht in mattbraun durch das Glarnerland. Für einmal kann man auch von Auge die Gewalt erkennen, mit der das Wasser in Richtung Walensee drängt. An den Ufern schwanken die Büsche, welche in normalen Zeiten weit über dem Wasserspiegel hängen, mit dem Wogen der Linth mit.