sofunktionierts: Gärtnern auf dem Balkon

Am besten gedeihen Erdbeeren auf dem Balkon, vorausgesetzt sie stehen an einem sonnigen Standort mit ausreichend Platz. Sie können ab Juni geerntet werden. Andenbeeren sind im Lebensmittelgeschäft relativ teuer. Warum also nicht selbst anpflanzen? Sie bevorzugen einen windgeschützten und sonnigen Ort. Zitronen bringen Ferienstimmung auf Euren Balkon. Ab Mitte Mai können sie im Topf auf dem Balkon leben. Im Winter sollten Zitronenbäume drinnen stehen. Von Himbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren und Heidelbeeren gibt es Sorten, die klein bleiben. Für grosse Balkone eignet sich Säulenobst. Das sind schmal wachsende Obstbäume. So können Äpfel, Birnen, Kirschen, Aprikosen, Pflaumen oder Kiwis auch ausserhalb eines Gartens angepflanzt werden. Fazit: Für jeden Balkon gibt es die passenden Pflanzen.