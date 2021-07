Mit Pulverschnee aufs Podest

Das Gewinnerfoto ist in den Bergen der Lenzerheide entstanden und beschreibt den Bündner Begriff Patgific. Denn für Flütsch ist das Wort ein Lebensgefühl, zu dem auch gehört, viel in der Natur zu sein. Passend dazu fotografierte der selbstständige Fotograf und Dozent einen Snowboarder in Aktion. Um die Wirkung des Bilds zu verstärken, habe er das Bild in Schwarz-Weiss getaucht. Denn laut Flütsch kommt so das Spiel zwischen Schatten und Sonne mit dem Schnee besser zum Ausdruck.