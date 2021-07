Heimat der Vorfahren und Ort der Kindheitserinnerungen

Im Familiengrab auf dem Friedhof in Sent liegen sie alle begraben: der Urgrossvater, die Grosseltern, die Eltern, zwei Onkel mit ihren Frauen, eine Tante. Das Haus an prominenter Lage in «Plaz» stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist seit Generationen in Familienbesitz. «Ich fühle mich als Randulin, ganz klar», sagt Nicola Bardola. Der Schriftsteller ist in Zürich aufgewachsen und lebt seit 40 Jahren in München, doch sein Vater stammt aus einer klassischen Engadiner Randulins-Familie.