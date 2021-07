Der ungewollte Seeanstoss für die Gäsi-Camper rückt näher

Normalerweise ist Seeanstoss ein Verkaufsargument für einen Campingplatz. In diesen Tagen wird der See aber zur Gefahr für die Camper: Der Walensee steigt wegen der ergiebigen Regenfälle immer höher. Ein Augenschein am Dienstag vor Ort zeigt, dass nicht mehr viel Platz für die Zelte bleibt: Der gesamte Badestrand liegt unter Wasser. Auch einige Grillplätze und ein Kinderspielgerät liegen zu nahe am Wasser, nur das Wasser wogt dort jetzt noch hin und her.