Schulen können Anstellung von pädophilen Lehrpersonen verhindern

Für das nächste Jahr würden derzeit in der ganzen Schweiz Tausende neue Lehrpersonen rekrutiert, schreibt die «NZZ am Sonntag» in ihrer aktuellen Ausgabe. Die Überprüfung pädosexueller Vergehen nehme bei vielen Schulleitungen einen immer höheren Stellenwert ein. Dies belegen neuste Zahlen des Bundesamtes für Justiz. Im Jahre 2015 wurden von Schulen, Gemeinden und Kantonen 17 000 Sonderprivatauszüge bestellt. In den letzten zwei Jahren waren es rund 80 000 solcher Dokumente. Sonderprivatauszüge werden vor allem von Schulen und Kindertagesstätten verlangt.